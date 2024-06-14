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Певица Анна Седокова рассказала правду о разрыве с мужем Янисом Тиммой: "Мы разводились"

Анна Седокова рассказала о расставании с супругом

1:06
Шоу-бизнес

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова объяснила, что происходит в её семейной жизни. Певица заявляла о расставании с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Анна Седокова рассказала о расставании с супругом
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman

Анна Седокова запутала поклонников. Она то рассказывала об окончательном разрыве с мужем, то вновь показывала идиллию в отношениях с супругом.

Артистка призналась, что их брак с Янисом Тиммой висел на волоске.

"У нас произошла такая история, когда мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей. Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы сели оба дома и стали сидеть", — поделилась своей личной историей певица в интервью Ирине Мягковой на YouTube.

Седокова отметила, что они "съедали" друг друга.

"Мы разводились. Мы прям всё - расставались", — призналась Анна.

Звезда заверила, что сейчас её отношения с мужем наладились.

Ранее Анна Седокова пристыдила мужчин за их летнюю обувь.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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