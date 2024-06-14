Певица Анна Седокова рассказала правду о разрыве с мужем Янисом Тиммой: "Мы разводились"

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова объяснила, что происходит в её семейной жизни. Певица заявляла о расставании с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Анна Седокова запутала поклонников. Она то рассказывала об окончательном разрыве с мужем, то вновь показывала идиллию в отношениях с супругом.
Артистка призналась, что их брак с Янисом Тиммой висел на волоске.
"У нас произошла такая история, когда мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей. Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы сели оба дома и стали сидеть", — поделилась своей личной историей певица в интервью Ирине Мягковой на YouTube.
Седокова отметила, что они "съедали" друг друга.
"Мы разводились. Мы прям всё - расставались", — призналась Анна.
Звезда заверила, что сейчас её отношения с мужем наладились.
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