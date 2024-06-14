Агата Муцениеце оценила фото с отдыха Прилучного и Зепюр Брутян: "Надо меньше изображать счастье"

Агата Муцениеце порадовалась за Прилучного и Брутян: "Ну, пупсики"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце объяснила, почему не оставляет в покое бывшего мужа, актёра Павла Прилучного.

Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman

Муцениеце судится с Прилучным, настаивая на увеличении суммы по алиментам на двоих общих детей. Она подчеркнула, что требует деньги не для себя, а для наследников, о которых обязан заботиться отец.

Она обратилась к экс-супругу, который недавно отдыхал с женой Зепюр Брутян на Сейшелах.

"Живи счастливо! Наслаждайся! Я вижу, как у вас всё хорошо с вашей замечательной супругой. Ну, пупсики! Просто не надо быть злым человеком. Наверное, надо меньше изображать счастье и больше быть счастливым", — заявила Агата.

Актриса отметила, что если бы она была мужчиной, то всегда помогала бы своим детям.

Ранее жена Павла Прилучного Зепюр Брутян опубликовала фото с морской прогулки на яхте.