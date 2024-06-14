Дочь Владимира Винокура поздравила родителей с 50-летием со дня свадьбы: "Тома плюс Вова"

Наследница Владимира Винокура обратилась в родителям, которые праздную золотую свадьбу.
Дочь юмориста Владимира Винокура Анастасия Винокур разместила в "Инстаграме"* серию снимков с родителями, которые прожили в браке 50 лет.
"Тома плюс Вова равно 50 лет совместной жизни! Сегодня золотая свадьба Владимира Винокура и мамы Томы!" — написала Анастасия под снимками с родителями.
Девушка поблагодарила отца и мать за подаренную жизнь. Она отметила, что её семья является отдельной планетой во Вселенной.
"И горько и сладко по жизни вместе идёте!" — обратилась к родителям наследница юмориста.
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