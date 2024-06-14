Дочь Владимира Винокура поздравила родителей с 50-летием со дня свадьбы: "Тома плюс Вова"

Дочь Владимира Винокура поздравила отца и мать с золотой свадьбой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница Владимира Винокура обратилась в родителям, которые праздную золотую свадьбу.

Фото: https://www.instagram.com/nastyavinokur by Инстаграм Анастасии Винокур is licensed under public doman

Дочь юмориста Владимира Винокура Анастасия Винокур разместила в "Инстаграме"* серию снимков с родителями, которые прожили в браке 50 лет.

"Тома плюс Вова равно 50 лет совместной жизни! Сегодня золотая свадьба Владимира Винокура и мамы Томы!" — написала Анастасия под снимками с родителями.

Девушка поблагодарила отца и мать за подаренную жизнь. Она отметила, что её семья является отдельной планетой во Вселенной.

"И горько и сладко по жизни вместе идёте!" — обратилась к родителям наследница юмориста.

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