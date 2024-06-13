Певец Прохор Шаляпин похвастался красивой фигурой в плавках: "Слава Богу я лучше всех!"

Прохор Шаляпин показал фигуру на пляже

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отдыхающий на море певец Прохор Шаляпин продемонстрировал статную фигуру.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фото в плавках на морском побережье. Снимок он сопроводил восхвалением самого себя.

"Слава Богу я лучше всех!" — написал Прохор под фотографией с пляжа.

Поклонники выпускника "Фабрики звёзд" поддержали певца в его нарциссизме.

"Украшаете мир"; "Красота"; "Обожаю тебя, Прохор. Так и есть", — писали фолловеры под постом знаменитости.

Шаляпину настоятельно посоветовали обзавестись женой и детьми, чтобы не пропадал такой отличный генофонд.

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