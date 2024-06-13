Певец Прохор Шаляпин похвастался красивой фигурой в плавках: "Слава Богу я лучше всех!"

Отдыхающий на море певец Прохор Шаляпин продемонстрировал статную фигуру.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фото в плавках на морском побережье. Снимок он сопроводил восхвалением самого себя.
"Слава Богу я лучше всех!" — написал Прохор под фотографией с пляжа.
Поклонники выпускника "Фабрики звёзд" поддержали певца в его нарциссизме.
"Украшаете мир";
"Красота";
"Обожаю тебя, Прохор. Так и есть", — писали фолловеры под постом знаменитости.
Шаляпину настоятельно посоветовали обзавестись женой и детьми, чтобы не пропадал такой отличный генофонд.
Ранее Зепюр Брутян показала, как отдыхала с мужем Павлом Прилучным и сыном на яхте.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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