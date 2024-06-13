Стас Ярушин ушёл в депрессию после проигранного суда Инстасамке: "Не хочу видеть людей"

Лишившийся 2 миллионов рублей звезда сериала "Универ" Стас Ярушин рассказала о тяжёлом психологическом состоянии.
Стас Ярушин поделился депрессивным постом в социальных сетях. Он опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белое фото, полное боли и страданий.
"Сейчас такой период, когда хочется побыть на своем необитаемом острове. Я не хочу видеть людей, делиться с ними энергией. Делиться с ними своими мыслями", — написал актёр под снимком.
Ярушин объяснил, что ему нужно побыть одному, чтобы поразмышлять о жизни.
Ранее сообщалось, что рэперша Инстасамка взыскала через суд у актёра Стаса Ярушина 2 миллиона рублей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В середине июня чесноку необходима фосфорно-калийная подкормка для созревания головок.