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Стас Ярушин ушёл в депрессию после проигранного суда Инстасамке: "Не хочу видеть людей"

Проигравший суд Инстасамке Стас Ярушин ушёл в депрессию

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Шоу-бизнес

Лишившийся 2 миллионов рублей звезда сериала "Универ" Стас Ярушин рассказала о тяжёлом психологическом состоянии.

Проигравший суд Инстасамке Стас Ярушин ушёл в депрессию
Фото: https://www.instagram.com/yarushinstanislav by Инстаграм Стаса Ярушина is licensed under public doman

Стас Ярушин поделился депрессивным постом в социальных сетях. Он опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белое фото, полное боли и страданий.

"Сейчас такой период, когда хочется побыть на своем необитаемом острове. Я не хочу видеть людей, делиться с ними энергией. Делиться с ними своими мыслями", — написал актёр под снимком.

Ярушин объяснил, что ему нужно побыть одному, чтобы поразмышлять о жизни.

Ранее сообщалось, что рэперша Инстасамка взыскала через суд у актёра Стаса Ярушина 2 миллиона рублей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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