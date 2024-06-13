Айза Долматова обрушилась с критикой на Никиту Кологривого: "Не люблю выскочек"

Блогер Айза раскритиковала Кологривого: нарцисс

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова объяснила, чем ей не нравится звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Айза Долматова в интервью с известным психологом Марком Бартоном коснулась личности Никиты Кологривого. Она призналась, что актёр не в её вкусе.

Бывшая жена рэпера Гуфа заявила, что хорошо разбирается в чужих травмах.

"Нарцисс, абьюзер… Я не люблю таких выскочек", — заявила Айза.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Никиту Кологривого своим крашем, а Эвелина Блёданс отметила, что актёр идёт к олимпу славы через укусы. Звезда ТВ объяснила, что привлекать к себе внимание эпатажным поведением следует, когда слава уходит, а не на её пике.