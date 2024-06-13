Айза Долматова обрушилась с критикой на Никиту Кологривого: "Не люблю выскочек"

Блогер Айза Долматова объяснила, чем ей не нравится звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый.
Айза Долматова в интервью с известным психологом Марком Бартоном коснулась личности Никиты Кологривого. Она призналась, что актёр не в её вкусе.
Бывшая жена рэпера Гуфа заявила, что хорошо разбирается в чужих травмах.
"Нарцисс, абьюзер… Я не люблю таких выскочек", — заявила Айза.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Никиту Кологривого своим крашем, а Эвелина Блёданс отметила, что актёр идёт к олимпу славы через укусы. Звезда ТВ объяснила, что привлекать к себе внимание эпатажным поведением следует, когда слава уходит, а не на её пике.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.