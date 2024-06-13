Актриса Мария Шукшина переделала песню рэперши Инстасамки: "За Бога — да!"

Актриса Мария Шукшина рассказала, какие ценности есть в духовном русском коде, переписав слова песни рэперши Инстасамки.
Шукшина разместила в Telegram-канале задушевную песню в исполнении музыкальной группы "После 11".
Актриса уверена, что русский глубинный народ никогда не расставался со своим духовным кодом.
"Я бы сформулировала его так:
1. говоря о духовном русском коде: за Бога — да!
2. говоря о культурном русском коде: за чувства — да!" — написала заслуженная артистка России в своём микроблоге.
В данный фразах угадывает хит Инстасамки под названием "За деньги — да". Следом она опубликовала видео, на котором дети хором поют хит Инстасамки про деньги.
Ранее Мария Шукшина встала на сторону таксистов после их конфликта с главой "Сбера" Германом Грефом.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.