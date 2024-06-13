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Актриса Мария Шукшина переделала песню рэперши Инстасамки: "За Бога — да!"

Шукшина объяснила, как должен звучать хит Инстасамки согласно духовному коду

0:58
Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина рассказала, какие ценности есть в духовном русском коде, переписав слова песни рэперши Инстасамки.

Шукшина объяснила, как должен звучать хит Инстасамки согласно духовному коду
Фото: https://vk.com/club4852516 by ВК-аккаунт Марии Шукшиной is licensed under public doman

Шукшина разместила в Telegram-канале задушевную песню в исполнении музыкальной группы "После 11".

Актриса уверена, что русский глубинный народ никогда не расставался со своим духовным кодом.

"Я бы сформулировала его так:
1. говоря о духовном русском коде: за Бога — да!
2. говоря о культурном русском коде: за чувства — да!" — написала заслуженная артистка России в своём микроблоге.

В данный фразах угадывает хит Инстасамки под названием "За деньги — да". Следом она опубликовала видео, на котором дети хором поют хит Инстасамки про деньги. 

Ранее Мария Шукшина встала на сторону таксистов после их конфликта с главой "Сбера" Германом Грефом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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