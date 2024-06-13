В доме старшего брата Максима Галкина* на Рублёвке прошли обыски с изъятием техники

Представители следственных органов обыскали дом старшего брата шоумена Максима Галкина*.
Как сообщает СтарХит, обыск в доме старшего брата Максима Галкина* Дмитрия Галкина на Рублёвке связан с уголовным делом о хищениях в Министерстве обороны России.
Сообщается, что в результате обыска на Рублёвке были "изъяты носители информации и прочая техника".
Дмитрий Галкин в прошлом был военным и руководил ООО "Военно-промышленная компания", которая поставляет в российскую армию бронетехнику.
Сам супруг Аллы Пугачёвой уехал из России после начала спецоперации на Украине. Шоумен резко осудил действия российских властей.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва из-за проблем со здоровьем переселилась на свою виллу в Юрмале.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом по решению от 16.09.2022
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.