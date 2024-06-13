В доме старшего брата Максима Галкина* на Рублёвке прошли обыски с изъятием техники

В доме родного брата шоумена Максима Галкина* прошли обыски

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представители следственных органов обыскали дом старшего брата шоумена Максима Галкина*.

Фото: @maximgalkinru by Телеграм-канал Максима Галкина is licensed under public doman

Как сообщает СтарХит, обыск в доме старшего брата Максима Галкина* Дмитрия Галкина на Рублёвке связан с уголовным делом о хищениях в Министерстве обороны России.

Сообщается, что в результате обыска на Рублёвке были "изъяты носители информации и прочая техника".

Дмитрий Галкин в прошлом был военным и руководил ООО "Военно-промышленная компания", которая поставляет в российскую армию бронетехнику.

Сам супруг Аллы Пугачёвой уехал из России после начала спецоперации на Украине. Шоумен резко осудил действия российских властей.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва из-за проблем со здоровьем переселилась на свою виллу в Юрмале.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом по решению от 16.09.2022