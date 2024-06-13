Лера Кудрявцева рассказала о посылке с игрушкой для взрослых: "Как вам не стыдно?"

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как ей пытались навязать игрушку для взрослых.
Ведущую шоу "Секрет на миллион" в очередной раз атаковали телефонные мошенники. Звезда ТВ поведала, что некие личности по телефону заявили, что её ожидает посылка категории 18+.
"Резиновая кукла. Как вам не стыдно? Чем вы там занимаетесь? Забирайте посылку!" — передала Кудрявцева содержание речи звонившего в Telegram-канале.
Кудрявцева отметила, что сначала пыталась разобраться в ситуации, однако вскоре поняла, что это такой "развод" мошенников.
"Зачем мне резиновая Зина?" — задалась вопросом телеведущая.
Звезда ТВ пообещала, однако, забрать пикантную посылку.
Ранее Лера Кудрявцев рассказала о необычном виде телефонного мошенничества.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.