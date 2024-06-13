Лера Кудрявцева рассказала о посылке с игрушкой для взрослых: "Как вам не стыдно?"

Кудрявцева рассказала, как её пытались обмануть мошенники

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как ей пытались навязать игрушку для взрослых.

Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Ведущую шоу "Секрет на миллион" в очередной раз атаковали телефонные мошенники. Звезда ТВ поведала, что некие личности по телефону заявили, что её ожидает посылка категории 18+.

"Резиновая кукла. Как вам не стыдно? Чем вы там занимаетесь? Забирайте посылку!" — передала Кудрявцева содержание речи звонившего в Telegram-канале.

Кудрявцева отметила, что сначала пыталась разобраться в ситуации, однако вскоре поняла, что это такой "развод" мошенников.

"Зачем мне резиновая Зина?" — задалась вопросом телеведущая.

Звезда ТВ пообещала, однако, забрать пикантную посылку.

Ранее Лера Кудрявцев рассказала о необычном виде телефонного мошенничества.