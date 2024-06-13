Актриса Рената Литвинова показала красавицу-дочь Ульяну в экстравагантном образе

Актриса Рената Литвинова поделилась фотографией модной наследницы.
Рената Литвинова опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото красавицы-дочери. 22-летння девушка запечатлена в элегантном чёрном платье в экстравагантных перчатках, напоминающих Кинг-Конга.
У Ренаты Литвиновой есть единственная дочь Ульяна. Она появилась на свет в 2001 году в браке актрисы и предпринимателя Леонида Добровского. После развода Ульяна осталась жить с матерью.
Ранее певица Ани Лорак показала 13-летнюю красавицу-дочь Софию с яркой внешностью. Отцом девочки является турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу.
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Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.