Актриса Рената Литвинова показала красавицу-дочь Ульяну в экстравагантном образе

Рената Литвинова похвасталась красивой дочерью

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Рената Литвинова поделилась фотографией модной наследницы.

Фото: https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall by Инстаграм Ренаты Литвиновой is licensed under public doman

Рената Литвинова опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото красавицы-дочери. 22-летння девушка запечатлена в элегантном чёрном платье в экстравагантных перчатках, напоминающих Кинг-Конга.

У Ренаты Литвиновой есть единственная дочь Ульяна. Она появилась на свет в 2001 году в браке актрисы и предпринимателя Леонида Добровского. После развода Ульяна осталась жить с матерью.

Ранее певица Ани Лорак показала 13-летнюю красавицу-дочь Софию с яркой внешностью. Отцом девочки является турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу.

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