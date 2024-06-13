Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Японии раскупили все билеты на кинопоказ в честь 225-летия со дня рождения Пушкина
Кэмерон: западное оружие не будет использоваться против России при одном условии
Лучший способ инвестировать деньги в 2024
Дерматолог объяснила, что крем от солнца должен быть с SPF не менее 50+
Врач Наджафова: применение чужого полотенца увеличивает шанс подхватить грибок
Эксперт по стройматериалам посоветовал влажные простыни на окна с утра в жару
Классическое овсяное печенье: очень легко приготовить
Журналист Озкан заявил о возможности превращения Газпрома в спонсора "Бешикташа"
ГД поддержала повышение выплат по европротоколу в ОСАГО
Дмитрий Дибров высказался об Ольге Бузовой: "Кто из вас дурак? Она или вы?"

Дмитрий Дибров уверен, что Ольга Бузова не дура

0:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров ответил на нападки друзей-интеллектуалов, которые смеются над ним из-за сотрудничества с Ольгой Бузовой.

Дмитрий Дибров уверен, что Ольга Бузова не дура
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Дибров признался, что высокоинтеллектуальные приятели посмеиваются над ним, так как он стал соведущим Ольги Бузовой в шоу "Это нормально?".

Экс-ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?", однако, уверен, что Бузова далеко не дура. Он посоветовал представить, что 25 миллионов подписчиков Бузовой в социальных сетях это лояльные клиенты фирмы. О таком богатстве, по его словам, солидные компании могут только мечтать.

"Так кто из вас дурак& Она или вы&", — задал риторический вопрос телеведущий в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Ранее Дмитрий Дибров дал советы охладевающим друг к другу супружеским парам.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
На флангах Артёмовска у ВС РФ есть тактические успехи в Часовом Яре Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Последние материалы
Дмитрий Дибров уверен, что Ольга Бузова не дура
NHK: Япония намерена ввести санкции против компаний из КНР
Мать Анастасии Заворотнюк снялась всего в одном сериале
NASA показала вид с МКС на убывающую Луну
Великобритания ввела санкции против "Ингосстраха"
Акрополь в Афинах временно закрыт из-за экстремальной жары
Пять факторов, влияющих на появление прыщей
Стали известные самые преданные породы кошек
Четыре способа определить, когда менять моторное масло: советы экспертов
Певица Максим сфотографировалась с мамой и дочерьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников