Дмитрий Дибров высказался об Ольге Бузовой: "Кто из вас дурак? Она или вы?"

Дмитрий Дибров уверен, что Ольга Бузова не дура

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров ответил на нападки друзей-интеллектуалов, которые смеются над ним из-за сотрудничества с Ольгой Бузовой.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Дибров признался, что высокоинтеллектуальные приятели посмеиваются над ним, так как он стал соведущим Ольги Бузовой в шоу "Это нормально?".

Экс-ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?", однако, уверен, что Бузова далеко не дура. Он посоветовал представить, что 25 миллионов подписчиков Бузовой в социальных сетях это лояльные клиенты фирмы. О таком богатстве, по его словам, солидные компании могут только мечтать.

"Так кто из вас дурак& Она или вы&", — задал риторический вопрос телеведущий в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Ранее Дмитрий Дибров дал советы охладевающим друг к другу супружеским парам.