Дмитрий Дибров высказался об Ольге Бузовой: "Кто из вас дурак? Она или вы?"

Дмитрий Дибров ответил на нападки друзей-интеллектуалов, которые смеются над ним из-за сотрудничества с Ольгой Бузовой.
Дибров признался, что высокоинтеллектуальные приятели посмеиваются над ним, так как он стал соведущим Ольги Бузовой в шоу "Это нормально?".
Экс-ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?", однако, уверен, что Бузова далеко не дура. Он посоветовал представить, что 25 миллионов подписчиков Бузовой в социальных сетях это лояльные клиенты фирмы. О таком богатстве, по его словам, солидные компании могут только мечтать.
"Так кто из вас дурак& Она или вы&", — задал риторический вопрос телеведущий в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
Ранее Дмитрий Дибров дал советы охладевающим друг к другу супружеским парам.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.