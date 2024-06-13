Певица Максим показала маму и дочерей на одном фото в свой день рождения: "Куколки"

Певица Максим сфотографировалась с мамой и дочерьми

Марина Абросимова, известная как певица Максим, поделилась с подписчиками трогательным семейным контентом.

Фото: Инстаграм певицы Максим by https://www.instagram.com/maksimartist is licensed under public doman

Певица Максим разметила в "Инстаграме"* семейный фотоснимок. На кадрах она запечатлена с мамой и двумя своими дочерьми — Сашей и Машей. Вместе женская часть семьи собралась в честь дня рождения Максим, которой 10 июня исполнился 41 год.

Подписчики принялись осыпать звезду комплиментами.

"Семья — это опора, такие красивые"; "С днём рождения! Прям как подруги, не скажешь, что здесь три поколения"; "Куколки", — писали фолловеры под постом певицы.

Ранее певица Максим похвасталась спортивными достижениями дочери.

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