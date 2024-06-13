Певица Максим показала маму и дочерей на одном фото в свой день рождения: "Куколки"

Марина Абросимова, известная как певица Максим, поделилась с подписчиками трогательным семейным контентом.
Певица Максим разметила в "Инстаграме"* семейный фотоснимок. На кадрах она запечатлена с мамой и двумя своими дочерьми — Сашей и Машей. Вместе женская часть семьи собралась в честь дня рождения Максим, которой 10 июня исполнился 41 год.
Подписчики принялись осыпать звезду комплиментами.
"Семья — это опора, такие красивые";
"С днём рождения! Прям как подруги, не скажешь, что здесь три поколения";
"Куколки", — писали фолловеры под постом певицы.
Ранее певица Максим похвасталась спортивными достижениями дочери.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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