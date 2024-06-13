55-летняя певица Селин Дион рассказала о своей неизлечимом заболевании

Певица Селин Дион пожаловалась на состояние здоровья

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Селин Дион объяснила, как неизлечимое заболевание перечеркнуло её сценическую карьеру.

Фото: https://www.instagram.com/celinedion by Инстаграм Селин Дион is licensed under public doman

Селин Дион рассказала, что страдает редким невралгическим заболеванием, которое проявляется в виде скованности мышц.

Артистка рассказала, что болезнь дала о себе знать в 2016 году, когда её муж боролся с онкологией. Звезда вспомнила, что началось всё с болезненных спазмов. Избавиться от спазмов она пыталась с помощью психотропного препарата.

Селин объяснила, что её мышцы внезапно "застывают" в сведённом судорогой состоянии.

"Это может быть в брюшной полости, может в позвоночнике, в рёбрах. Но кажется, что если я направлю ноги, они останутся в них", — рассказала знаменитость.

Ранее сообщалось, что Селин Дион вышла на сцену церемонии премии "Грэмми".