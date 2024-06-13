Актриса Анастасия Макеева нарядилась в бронежилет и взяла в руки автомат: "Не наводи на меня"

Актриса и певица Анастасия Макеева примерила на себя военную экипировку в честь Дня России.
Макеева попозировала в бронежилете и каске с легендарным автоматом Калашникова в руках.
"Наш День России там, где мы нужны! Концерт для тех, кто на передовой и полигоне. Теперь я знаю, что если Родина призовёт, я могу быть полезной России", — написала актриса под кадрами в "Инстаграме"*.
Обмундирование звезда надела прямо на лёгкое летнее платье.
Сопровождающие знаменитость военные опасались вооружённую Анастасию.
"Не наводи на меня", — просили звезду её спутники.
Ранее актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы со строителем Романом Мальковым.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.