Актриса Анастасия Макеева нарядилась в бронежилет и взяла в руки автомат: "Не наводи на меня"

Анастасия Макеева попозировала с автоматом, в бронежилете и в шлеме

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Анастасия Макеева примерила на себя военную экипировку в честь Дня России.

Фото: https://www.instagram.com/makeevan by Инстаграм Анастасии Макеевой is licensed under public doman

Макеева попозировала в бронежилете и каске с легендарным автоматом Калашникова в руках.

"Наш День России там, где мы нужны! Концерт для тех, кто на передовой и полигоне. Теперь я знаю, что если Родина призовёт, я могу быть полезной России", — написала актриса под кадрами в "Инстаграме"*.

Обмундирование звезда надела прямо на лёгкое летнее платье.

Сопровождающие знаменитость военные опасались вооружённую Анастасию.

"Не наводи на меня", — просили звезду её спутники.

Ранее актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы со строителем Романом Мальковым.

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