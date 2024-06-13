Ольга Бузова назвала своё любимое литературное произведение: "Обожаю эту книгу"

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова неожиданно раскрыла свои литературные предпочтения.
PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский разместил в "Инстаграме"* цитату из литературного произведения автора Ниты Проуз "Горничная".
"Нужно брать пример с бамбука. Нужно учиться гнуться, а не ломаться на ветру", — написал Богославкий в своём микроблоге, намекая, вероятно, на то, что Бузовой удалось выстоять после скандального выступления в Уфе в День защиты детей.
Тогда на Ольгу обрушилась волна народного негодования, но ей удалось выстоять в непростой ситуации.
На пост Богославкого отреагировала Бузова.
"Обожаю эту книгу", — написала Ольга.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.