Блогер Инстасамка взыскала через суд у актёра Стаса Ярушина 2 миллиона рублей

Блогер Инстасамка выиграла суд у актёра Стаса Ярушина по делу о песне "За деньги да".
Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина 2 миллиона рублей. Звезде Интернета не понравилось то, что в шоу Ярушина "MUZLOFT" её хит "За деньги да" перепала певица Миа Бойка. Звезда спела популярную композицию и раскритиковала песню.
Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) через суд возместила нанесённый ей ущерб. Суд встал на сторону блогера и предписал актёру удалить с интернет-площадок выпуск с песней и выплатить Зотеевой компенсацию в размере 2 млн рублей. Кроме того, Ярушин обязан возместить Инстасамке все судебные издержки.
Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев хочет взыскать 1,5 млн рублей с блогера Карины Мурашкиной.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.