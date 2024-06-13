Блогер Инстасамка взыскала через суд у актёра Стаса Ярушина 2 миллиона рублей

Инстасамка отсудила у актёра Стаса Ярушина крупную сумму денег

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Инстасамка выиграла суд у актёра Стаса Ярушина по делу о песне "За деньги да".

Фото: https://vk.com/instasamka by ВК-аккаунт Инстасамки is licensed under public doman

Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина 2 миллиона рублей. Звезде Интернета не понравилось то, что в шоу Ярушина "MUZLOFT" её хит "За деньги да" перепала певица Миа Бойка. Звезда спела популярную композицию и раскритиковала песню.

Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) через суд возместила нанесённый ей ущерб. Суд встал на сторону блогера и предписал актёру удалить с интернет-площадок выпуск с песней и выплатить Зотеевой компенсацию в размере 2 млн рублей. Кроме того, Ярушин обязан возместить Инстасамке все судебные издержки.

Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев хочет взыскать 1,5 млн рублей с блогера Карины Мурашкиной.