Садальский порадовался восстановлению дипломатических отношений с Грузией: "Нам же было хорошо вместе"

Садальский высказался о примирении России и Грузии: "Я счастлив"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский с ликованием встретил новость о том, что Грузия собирается восстановить дипломатические отношения с Россией.

Фото: @StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" призвал Россию и Грузию к примирению.

"Я счастлив… Давайте будем жить дружно, нам же было хорошо вместе. Процветания Вам и всем нам", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что в царский период в Грузии честь ставилась на первое место. Вспомнил артист и о борьбе Грузии с иноверцами совместно с Россией. Он уверен, что и сейчас в Грузии живёт много умных и порядочных людей.

Ранее Станислав Садальский рассказал случай с юным Никитой Михалковым, который только начинал свой путь в кинематографе.