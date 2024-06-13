Садальский порадовался восстановлению дипломатических отношений с Грузией: "Нам же было хорошо вместе"

Станислав Садальский с ликованием встретил новость о том, что Грузия собирается восстановить дипломатические отношения с Россией.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" призвал Россию и Грузию к примирению.
"Я счастлив… Давайте будем жить дружно, нам же было хорошо вместе. Процветания Вам и всем нам", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что в царский период в Грузии честь ставилась на первое место. Вспомнил артист и о борьбе Грузии с иноверцами совместно с Россией. Он уверен, что и сейчас в Грузии живёт много умных и порядочных людей.
Ранее Станислав Садальский рассказал случай с юным Никитой Михалковым, который только начинал свой путь в кинематографе.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.