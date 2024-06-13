Рэпер Баста отмечает 15 лет со дня свадьбы со своей женой Еленой Пинской

Рэпер Баста с женой отмечают хрустальную свадьбу

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, показал фото со своей свадьбы. У музыканта один из крепких браков в отечественном шоу-бизнесе.

Фото: https://www.instagram.com/bastaakanoggano by Инстаграм рэпера Басты is licensed under public doman

Василий Вакуленко разместил в "Инстаграме"* фото с церковного венчания со своей супругой Еленой Пинской. Пара отмечает хрустальную свадьбу.

"15 лет свадьбы. 17 лет вместе. Спасибо тебе, любовь моя", — написал артист под фото.

Елена и Василий встретились 17 лет назад в родном Ростове. Пара воспитывает двух дочерей — Марию и Елизавету.

Вакуленко всегда очень тепло отзывается о супруге. Он подчёркивает, что нашёл жену ещё до того, как стал популярным. Он осыпает Елену подарками. Одним из презентов был Rolls-Royce за 80 миллионов рублей.

Ранее шоумен Александр Ревва показал фото из семейного архива со своей свадьбы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской