Рэпер Баста отмечает 15 лет со дня свадьбы со своей женой Еленой Пинской

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, показал фото со своей свадьбы. У музыканта один из крепких браков в отечественном шоу-бизнесе.
Василий Вакуленко разместил в "Инстаграме"* фото с церковного венчания со своей супругой Еленой Пинской. Пара отмечает хрустальную свадьбу.
"15 лет свадьбы. 17 лет вместе. Спасибо тебе, любовь моя", — написал артист под фото.
Елена и Василий встретились 17 лет назад в родном Ростове. Пара воспитывает двух дочерей — Марию и Елизавету.
Вакуленко всегда очень тепло отзывается о супруге. Он подчёркивает, что нашёл жену ещё до того, как стал популярным. Он осыпает Елену подарками. Одним из презентов был Rolls-Royce за 80 миллионов рублей.
Ранее шоумен Александр Ревва показал фото из семейного архива со своей свадьбы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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