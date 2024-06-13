Признание МакSим: дочь отказалась от музыкальной карьеры

МакSим возвращается на сцену после лечения и готовит большой концерт

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как МакSим, завершила лечение от алкогольной зависимости и готовится к большому концерту. В интервью Teleprogramma. pro певица поделилась, что ее дети унаследовали музыкальные способности.

Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

МакSим воспитывает двух дочерей: 15-летнюю Александру от первого мужа Алексея Луговцова и 9-летнюю Марию от бизнесмена Антона Петрова.

Девочки прекрасно поют, но младшая отказалась ходить в музыкальную школу, а старшая играет на гитаре лучше, чем мама. Певица выразила сожаление, что младшая дочь отказалась заниматься музыкой, несмотря на талант.