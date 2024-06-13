Ольга Бузова поздравила страну с Днем России прямо из спортзала

Ольга Бузова поздравила россиян с Днем России из спортивного зала в Новосибирске

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова поздравила граждан России с Днем России, записав ролик из спортивного зала в Новосибирске, где она выступала на форуме.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

В своем обращении певица выразила радость от того, что родилась в России, и восхищение красотой страны и открытостью ее людей. Бузова также отметила, что гордится образованной, умной и воспитанной молодежью страны.

Телеведущая пожелала всем богатырского здоровья, подчеркнув важность физической активности, и рассказала, что начала свой день в спортзале.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова выступила на закрытой вечеринке RUTUBE на ПМЭФ в скромном наряде.