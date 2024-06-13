Ольга Бузова поздравила страну с Днем России прямо из спортзала

Ольга Бузова поздравила граждан России с Днем России, записав ролик из спортивного зала в Новосибирске, где она выступала на форуме.
В своем обращении певица выразила радость от того, что родилась в России, и восхищение красотой страны и открытостью ее людей. Бузова также отметила, что гордится образованной, умной и воспитанной молодежью страны.
Телеведущая пожелала всем богатырского здоровья, подчеркнув важность физической активности, и рассказала, что начала свой день в спортзале.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова выступила на закрытой вечеринке RUTUBE на ПМЭФ в скромном наряде.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.