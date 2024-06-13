Фанатки угрожали жене "Рыжего" из "Иванушек"

Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о безумных фанатках, живших в его подъезде

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На пресс-показе фильма "Тур с Иванушками" в Москве Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что в прошлом фанатки буквально жили в его подъезде. Певец вспоминает, как открывал дверь квартиры и видел на лестничной клетке до 20 девушек, а на первом этаже их было около сотни.

Фото: Wikipedia by Anton Nosik is licensed under CC BY 3.0

Фанатки даже угрожали его супруге Маше, стучась в дверь с криками: "мы тебя зарежем, убьем". Артист рад, что сейчас ничего подобного не происходит. У Григорьева-Аполлонова два сына от брака с Мариной Банковой, которая в 2019 году ушла к баскетболисту Андрею Зубкову. Несмотря на развод, Андрей сумел сохранить хорошие отношения с детьми.