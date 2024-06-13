Фанатки угрожали жене "Рыжего" из "Иванушек"

На пресс-показе фильма "Тур с Иванушками" в Москве Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что в прошлом фанатки буквально жили в его подъезде. Певец вспоминает, как открывал дверь квартиры и видел на лестничной клетке до 20 девушек, а на первом этаже их было около сотни.
Фанатки даже угрожали его супруге Маше, стучась в дверь с криками: "мы тебя зарежем, убьем". Артист рад, что сейчас ничего подобного не происходит. У Григорьева-Аполлонова два сына от брака с Мариной Банковой, которая в 2019 году ушла к баскетболисту Андрею Зубкову. Несмотря на развод, Андрей сумел сохранить хорошие отношения с детьми.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.