4-летний сын Тимати хвастается своим Rolls-Royce

Сын Тимати продемонстрировал свой детский Rolls-Royce

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звездный стилист Алеко Надирян опубликовал в Instagram* редкое видео с сыном рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. В ролике 4-летний Ратмир демонстрирует свой детский электромобиль Rolls-Royce темно-коричневого цвета с бежевым салоном из экокожи, стоимостью около 29,500 рублей.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Анастасия Решетова, известная после романа с Тимати, родила сына в 2019 году. Пара встречалась с 2014 по 2020 год, расставшись из-за отдаления друг от друга. Несмотря на это, Решетова поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует его общению с сыном. У Тимати также есть 10-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой, которая мечтает стать актрисой и жить в Америке.

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