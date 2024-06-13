4-летний сын Тимати хвастается своим Rolls-Royce

Звездный стилист Алеко Надирян опубликовал в Instagram* редкое видео с сыном рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. В ролике 4-летний Ратмир демонстрирует свой детский электромобиль Rolls-Royce темно-коричневого цвета с бежевым салоном из экокожи, стоимостью около 29,500 рублей.
Анастасия Решетова, известная после романа с Тимати, родила сына в 2019 году. Пара встречалась с 2014 по 2020 год, расставшись из-за отдаления друг от друга. Несмотря на это, Решетова поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует его общению с сыном. У Тимати также есть 10-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой, которая мечтает стать актрисой и жить в Америке.
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Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.