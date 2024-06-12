Заявление Алсу: развод из-за измены и битва за миллионы

Заявление певицы Алсу о разводе с Яном Абрамовым удивило публику, несмотря на её прежние утверждения о крепкой семье. По слухам, причиной расставания стала неверность супруга.
Теперь им предстоит разделить счета, машины и недвижимость, включая московскую квартиру, особняк в Подмосковье, коттедж в Крыму и апартаменты в Лондоне. Если у пары есть брачный контракт, процесс будет проще. Также предстоит решить, с кем останутся их дети: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль, и договориться о размере алиментов.
Адвокат Ольга Власова отметила, что дети получат только алименты, а решение о их проживании примут родители или суд, если они не договорятся.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.