Блогер Карина Мурашкина обвиняет Игоря Николаева в блокировке её YouTube-канала

Игорь Николаев требует 1,5 миллиона рублей у блогера за использование его песни

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Карина Мурашкина опубликовала несколько видео на YouTube с песней Игоря Николаева "Выпьем за любовь", что привело к блокировке ее канала после десятка предупреждений.

Фото: инстаграм аккаунт Игоря Николаева

Мурашкина обвиняет Николаева в своих бедах, заявляя, что она бесплатно пиарила его хит, но теперь музыкант требует 1,5 миллиона рублей за использование композиции.

Девушка утверждает, что ее YouTube-канал, над которым она работала пять лет, был удален без возможности восстановления из-за претензий со стороны Николаева. Публика удивлена, что Карина не осознавала важность получения разрешения на использование чужого контента. Музыкант и его представители пока не комментировали ситуацию.