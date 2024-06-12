Блогер Карина Мурашкина обвиняет Игоря Николаева в блокировке её YouTube-канала

Блогер Карина Мурашкина опубликовала несколько видео на YouTube с песней Игоря Николаева "Выпьем за любовь", что привело к блокировке ее канала после десятка предупреждений.
Мурашкина обвиняет Николаева в своих бедах, заявляя, что она бесплатно пиарила его хит, но теперь музыкант требует 1,5 миллиона рублей за использование композиции.
Девушка утверждает, что ее YouTube-канал, над которым она работала пять лет, был удален без возможности восстановления из-за претензий со стороны Николаева. Публика удивлена, что Карина не осознавала важность получения разрешения на использование чужого контента. Музыкант и его представители пока не комментировали ситуацию.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.