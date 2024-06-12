Татьяна Навка призналась, почему не готовит сама и как поддерживает фигуру

Татьяна Навка активно занимается карьерой, устраивая ледовые шоу с другими знаменитыми фигуристами. Звезда признается, что не любит готовить и делегировала это помощнице по дому, предпочитая читать книги или общаться с близкими.
Олимпийская чемпионка тщательно следит за фигурой, питаясь дважды в день с большими перерывами, что, по ее мнению, помогает поддерживать стройность.
Помимо работы, Навка увлекается театром, любовь к которому появилась после переезда в Москву в подростковом возрасте. Сейчас она занимается постановками ледовых спектаклей, включая мюзикл "Руслан и Людмила", гастроли которого начинаются в Сочи.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.