Татьяна Навка призналась, почему не готовит сама и как поддерживает фигуру

Татьяна Навка: от ледовых шоу до театра и здорового образа жизни

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Навка активно занимается карьерой, устраивая ледовые шоу с другими знаменитыми фигуристами. Звезда признается, что не любит готовить и делегировала это помощнице по дому, предпочитая читать книги или общаться с близкими.

Фото: Wikipedia by Fyodor Markushevich is licensed under CC BY 3.0

Олимпийская чемпионка тщательно следит за фигурой, питаясь дважды в день с большими перерывами, что, по ее мнению, помогает поддерживать стройность.

Помимо работы, Навка увлекается театром, любовь к которому появилась после переезда в Москву в подростковом возрасте. Сейчас она занимается постановками ледовых спектаклей, включая мюзикл "Руслан и Людмила", гастроли которого начинаются в Сочи.