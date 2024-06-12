Катя Лель уверена, что инопланетяне уже среди нас

Певица и автор песен Катя Лель на гала-ужине в ресторане Madison заявила, что в нынешних реалиях особенно сильно чувствует связь с инопланетными цивилизациями.
Она подчеркнула, что настало время открыть сердца для пришельцев и принять новую информацию без страха. Лель уверена, что это позволит землянам сблизиться с инопланетянами, которые почувствуют любовь людей и покажутся им.
Недавно Лель рассказала, что после медитации её психолог увидел в ней инопланетянку фиолетового цвета. Певица отметила, что уже несколько лет посещает психолога и занимается духовными практиками, передает News.ru.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?