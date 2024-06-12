Катя Лель уверена, что инопланетяне уже среди нас

Катя Лель заявила о сильной связи с инопланетянами

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и автор песен Катя Лель на гала-ужине в ресторане Madison заявила, что в нынешних реалиях особенно сильно чувствует связь с инопланетными цивилизациями.

Фото: инстаграм аккаунт Кати Лель

Она подчеркнула, что настало время открыть сердца для пришельцев и принять новую информацию без страха. Лель уверена, что это позволит землянам сблизиться с инопланетянами, которые почувствуют любовь людей и покажутся им.

Недавно Лель рассказала, что после медитации её психолог увидел в ней инопланетянку фиолетового цвета. Певица отметила, что уже несколько лет посещает психолога и занимается духовными практиками, передает News.ru.