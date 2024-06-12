Артем Чекалин требует 1,2 миллиарда рублей от Лерчек

Блогер Артем Чекалин объявил о разводе с Лерчек

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин сообщил в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 11 июня состоялось заседание по его разводу с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек).

Фото: инстаграм аккаунт Валерии Чекалиной

Чекалин поблагодарил Лерчек за годы брака, пожелав ей наилучшего, и выразил уверенность, что их дети будут расти в любви и заботе. Он назвал разрушение семьи самым тяжелым испытанием в жизни.

О разводе стало известно в апреле 2024 года, когда Чекалин подал иск на 1,2 миллиарда рублей. Среди имущества, подлежащего разделу, находится автомобиль Bentley Continental GT 2021 года стоимостью более 29 миллионов рублей.

* — запрещенная социальная сеть.