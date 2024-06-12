Элджей вынужден прекратить концерты в России: шокирующие причины от продюсера

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Продюсер объяснил, почему Элджей не выступает в России

0:49
Шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS. ru объяснил, почему рэпер Элджей (Алексей Узенюк) не может выступать в России с текущим репертуаром.

Продюсер объяснил, почему Элджей не выступает в России
Фото: инстаграм аккаунт Алексея Узенюк

Рудченко считает, что творчество Элджея слишком рискованно и ему нужно полностью изменить образ и репертуар, чтобы проводить концерты в России. По его мнению, артисту придется создать новый проект, и неизвестно, как это воспримут его фанаты.

Рудченко отметил, что Элджей стал популярен среди молодежи благодаря запретным темам, которые сейчас не будут приняты в текущих обстоятельствах. Он также добавил, что наблюдая за скандалом, связанным с его бывшей супругой, Элджей мог решить взять тайм-аут.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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