Элджей вынужден прекратить концерты в России: шокирующие причины от продюсера

Продюсер объяснил, почему Элджей не выступает в России

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS. ru объяснил, почему рэпер Элджей (Алексей Узенюк) не может выступать в России с текущим репертуаром.

Фото: инстаграм аккаунт Алексея Узенюк

Рудченко считает, что творчество Элджея слишком рискованно и ему нужно полностью изменить образ и репертуар, чтобы проводить концерты в России. По его мнению, артисту придется создать новый проект, и неизвестно, как это воспримут его фанаты.

Рудченко отметил, что Элджей стал популярен среди молодежи благодаря запретным темам, которые сейчас не будут приняты в текущих обстоятельствах. Он также добавил, что наблюдая за скандалом, связанным с его бывшей супругой, Элджей мог решить взять тайм-аут.