Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили ещё пять новых уголовных дел

Против Аяза Шабутдинова возбудили ещё несколько уголовных дел

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дела находящегося в СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова идут неважно. Коуч рискует получить солидный срок лишения свободы.

Фото: https://vk.com/ayazshabutdinov by ВК-аккаунт Аяза Шабутдинова is licensed under public doman

Следствие возбудило ещё пять уголовных дел в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Гуру бизнеса подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации ТАСС, Мосгорсуд оставил блогера под арестом, а на его имущество и имущество его партнёра наложили арест.

Представители следствия сообщили, что против Аяза Шабутдинова возбудили ещё пять уголовных дел. Всего Аяза Шабутдинова проверяют по 75 эпизодам.

Обвинители заявляют, что Шабутдинов продавала бизнес-курсы, приобретали которых желаемого результата не получили. Свою вину коуч категорически не признаёт.

Ранее сообщалось, что Аяз Шабутдинов запустил новый марафон прямо из СИЗО.