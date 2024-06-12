Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили ещё пять новых уголовных дел

Дела находящегося в СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова идут неважно. Коуч рискует получить солидный срок лишения свободы.
Следствие возбудило ещё пять уголовных дел в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Гуру бизнеса подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации ТАСС, Мосгорсуд оставил блогера под арестом, а на его имущество и имущество его партнёра наложили арест.
Представители следствия сообщили, что против Аяза Шабутдинова возбудили ещё пять уголовных дел. Всего Аяза Шабутдинова проверяют по 75 эпизодам.
Обвинители заявляют, что Шабутдинов продавала бизнес-курсы, приобретали которых желаемого результата не получили. Свою вину коуч категорически не признаёт.
Ранее сообщалось, что Аяз Шабутдинов запустил новый марафон прямо из СИЗО.
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