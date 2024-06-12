Впечатляющие заработки Wylsacom: как блогер зарабатывает 30 миллионов рублей в месяц

Техноблогер Wylsacom рассказал о своих миллионных доходах

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, рассказал о своих доходах в подкасте Амирана Сардарова на YouTube. По словам Петухова, он зарабатывает около 30 миллионов рублей в месяц благодаря рекламным интеграциям в 30 видеороликах, публикуемых на его YouTube-канале.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Петухов подчеркнул, что делит прибыль со своим партнером, который берет на себя все сложные вопросы и организационные задачи, в то время как он сосредотачивается на творческой деятельности

. Ранее блогер признался, что не хочет работать на обычной работе, так как не может подстраиваться под установленные рамки. Wylsacom — владелец популярного YouTube-канала с более чем 11 миллионами подписчиков и проекта Wylsacom Media, включающего онлайн-медиа.