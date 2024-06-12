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Вдова Градского запретила детям арестовать имущество и установить памятник

Суд отказал детям Александра Градского в аресте имущества его вдовы

0:53
Шоу-бизнес

Тверской районный суд Москвы рассмотрел иск Марины Градской (Коташенко), вдовы народного артиста РФ Александра Градского, к его детям Марии и Даниилу о разделе имущества.

Суд отказал детям Александра Градского в аресте имущества его вдовы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Суд отказал наследникам в аресте имущества Коташенко и отклонил её просьбу о привлечении органов опеки. Градская настояла на закрытом процессе без участия СМИ.

Адвокат детей, Шот Горгадзе, выразил недовольство тем, что вдова не позволяет установить памятник на могиле Градского, заявив, что она находится в плачевном состоянии. Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. Он жил с Коташенко с 2003 года, но официально пара зарегистрировала отношения за месяц до его смерти.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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