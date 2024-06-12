Вдова Градского запретила детям арестовать имущество и установить памятник

Тверской районный суд Москвы рассмотрел иск Марины Градской (Коташенко), вдовы народного артиста РФ Александра Градского, к его детям Марии и Даниилу о разделе имущества.
Суд отказал наследникам в аресте имущества Коташенко и отклонил её просьбу о привлечении органов опеки. Градская настояла на закрытом процессе без участия СМИ.
Адвокат детей, Шот Горгадзе, выразил недовольство тем, что вдова не позволяет установить памятник на могиле Градского, заявив, что она находится в плачевном состоянии. Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. Он жил с Коташенко с 2003 года, но официально пара зарегистрировала отношения за месяц до его смерти.
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