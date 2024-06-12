Критик Соседов унизил Марго из "Стрелок" до слез

Критик Сергей Соседов довел до слез солистку группы "Стрелки" Марию Кандиано (Марго) на шоу "ВИА Суперстар", сообщает НТВ.
После исполнения композиции "Медали" Ирины Дубцовой, Соседов жестко раскритиковал выступление, поставив девушкам ноль баллов и заявив, что песня не подходит для трио. Кандиано не смогла сдержать слез, отметив, что они сделали классную песню и что их номер был аллегорией о девушках, объединенных одной болью.
Несмотря на критику, она подчеркнула, что сложность их выступления не означает его непонятности. Соседов заявил, что сольное исполнение Ирины Дубцовой более понятно и эмоционально.
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