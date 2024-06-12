Критик Соседов унизил Марго из "Стрелок" до слез

Сергей Соседов довел солистку группы "Стрелки" до слез на шоу "ВИА Суперстар"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Критик Сергей Соседов довел до слез солистку группы "Стрелки" Марию Кандиано (Марго) на шоу "ВИА Суперстар", сообщает НТВ.

Фото: flickr.com by Alexander Plushev is licensed under Attribution 2.0 Generic

После исполнения композиции "Медали" Ирины Дубцовой, Соседов жестко раскритиковал выступление, поставив девушкам ноль баллов и заявив, что песня не подходит для трио. Кандиано не смогла сдержать слез, отметив, что они сделали классную песню и что их номер был аллегорией о девушках, объединенных одной болью.

Несмотря на критику, она подчеркнула, что сложность их выступления не означает его непонятности. Соседов заявил, что сольное исполнение Ирины Дубцовой более понятно и эмоционально.