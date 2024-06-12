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Критик Соседов унизил Марго из "Стрелок" до слез

Сергей Соседов довел солистку группы "Стрелки" до слез на шоу "ВИА Суперстар"

0:45
Шоу-бизнес

Критик Сергей Соседов довел до слез солистку группы "Стрелки" Марию Кандиано (Марго) на шоу "ВИА Суперстар", сообщает НТВ.

Сергей Соседов довел солистку группы "Стрелки" до слез на шоу "ВИА Суперстар"
Фото: flickr.com by Alexander Plushev is licensed under Attribution 2.0 Generic

После исполнения композиции "Медали" Ирины Дубцовой, Соседов жестко раскритиковал выступление, поставив девушкам ноль баллов и заявив, что песня не подходит для трио. Кандиано не смогла сдержать слез, отметив, что они сделали классную песню и что их номер был аллегорией о девушках, объединенных одной болью.

Несмотря на критику, она подчеркнула, что сложность их выступления не означает его непонятности. Соседов заявил, что сольное исполнение Ирины Дубцовой более понятно и эмоционально.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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