Скандал в сети: Кристина Орбакайте сняла маску и показала истинное лицо

Певица Кристина Орбакайте, недавно уехавшая в США, записала видеообращение к своим недоброжелателям, заявив, что её жизнь за границей складывается успешно и негатив к ней "не прилипает".
Однако пользователи интернета восприняли это обращение негативно, обвинив певицу в неискренности и лицемерии. В видео Орбакайте отметила успешные концерты за рубежом и обратилась к слухам о неудачах, заверив, что они не соответствуют действительности.
Подписчики вспомнили резкие слова её матери, Аллы Пугачёвой, и предложили Кристине выступать в американских ресторанах. Реакции включали обвинения в агрессивности и утрату образа "нежной и невинной девушки".
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?