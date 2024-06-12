Скандал в сети: Кристина Орбакайте сняла маску и показала истинное лицо

Кристина Орбакайте ответила недоброжелателям: "У меня всё отлично"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте, недавно уехавшая в США, записала видеообращение к своим недоброжелателям, заявив, что её жизнь за границей складывается успешно и негатив к ней "не прилипает".

Фото: инстаграм аккаунт Кристины Орбакайте

Однако пользователи интернета восприняли это обращение негативно, обвинив певицу в неискренности и лицемерии. В видео Орбакайте отметила успешные концерты за рубежом и обратилась к слухам о неудачах, заверив, что они не соответствуют действительности.

Подписчики вспомнили резкие слова её матери, Аллы Пугачёвой, и предложили Кристине выступать в американских ресторанах. Реакции включали обвинения в агрессивности и утрату образа "нежной и невинной девушки".