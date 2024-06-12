Вдова модельера Валентина Юдашкина показала очаровательных внуков: "Моя любовь"

К вдове Валентина Юдашкина приехали погостить внуки

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова кутюрье Валентина Юдашкина Марина Юдашкина опубликовала фото любимых внуков.

Фото: https://www.instagram.com/marinayudashkina by Инстаграм .марины Юдашкиной is licensed under public doman

Вдова модельера Валентина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* фото троих внуков.

"Прилетели мои внуки в гости! Моя любовь", — гласит подпись под снимком с детьми.

Подписчики поделились мнением о том, на кого похожи мальчики и девочка.

"Старший внук — папина копия, средний похож на Галю, а младшая похожа на бабулю Марину", — поделились своим мнением фолловеры.

У Валентина и Марины Юдашкиных есть единственная дочь Галина. Она замужем за предпринимателем Петром Максаковым, внуком народной артистки России Людмилы Максаковой. В браке у супругов трое детей: сыновья Аркадий и Анатолий и дочка Агата-Ариелла.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской