Вдова модельера Валентина Юдашкина показала очаровательных внуков: "Моя любовь"

Вдова кутюрье Валентина Юдашкина Марина Юдашкина опубликовала фото любимых внуков.
Вдова модельера Валентина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* фото троих внуков.
"Прилетели мои внуки в гости! Моя любовь", — гласит подпись под снимком с детьми.
Подписчики поделились мнением о том, на кого похожи мальчики и девочка.
"Старший внук — папина копия, средний похож на Галю, а младшая похожа на бабулю Марину", — поделились своим мнением фолловеры.
У Валентина и Марины Юдашкиных есть единственная дочь Галина. Она замужем за предпринимателем Петром Максаковым, внуком народной артистки России Людмилы Максаковой. В браке у супругов трое детей: сыновья Аркадий и Анатолий и дочка Агата-Ариелла.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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