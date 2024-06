"Элитные ласты" за 300 тысяч: гардероб Киркорова шокирует

Певец Олег Майами рассказал, что его коллега Филипп Киркоров возит с собой четыре чемодана одежды, а его обувь стоит от 80 до 300 тысяч рублей. Видеозапись с демонстрацией гардероба Киркорова опубликовал Telegram-канал "Звездач".

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International