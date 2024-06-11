Поэт и музыкант Александр Новиков заявил изданию argumenti.ru, что SHAMAN, повязывая российский флаг на руку, унижает святыню. Новиков считает, что флаг страны должен использоваться только в военных целях или на древке.
Также он критикует англоязычный псевдоним артиста, считая его непатриотичным. По мнению Новикова, использование иностранного языка в псевдониме обусловлено стереотипом о его привлекательности, но в текущих условиях это имеет обратный эффект. Недавно SHAMAN выступил в Пензе, а поклонники заметили его на главной улице города, несмотря на попытки оставаться незамеченным.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?