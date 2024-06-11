"Унижает святыню!" — Александр Новиков громит Шамана за недостаток патриотизма

Александр Новиков раскритиковал Шамана за использование российского флага

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэт и музыкант Александр Новиков заявил изданию argumenti.ru, что SHAMAN, повязывая российский флаг на руку, унижает святыню. Новиков считает, что флаг страны должен использоваться только в военных целях или на древке.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN is licensed under public domain

Также он критикует англоязычный псевдоним артиста, считая его непатриотичным. По мнению Новикова, использование иностранного языка в псевдониме обусловлено стереотипом о его привлекательности, но в текущих условиях это имеет обратный эффект. Недавно SHAMAN выступил в Пензе, а поклонники заметили его на главной улице города, несмотря на попытки оставаться незамеченным.