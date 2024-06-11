"Дима, ты дебил?": Оскар Кучера назвал Дмитрия Назарова "усатым тараканом"

Актер Оскар Кучера подверг резкой критике звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова за его негативные высказывания о России, сделанные из-за границы.
В интервью YouTube-каналу Metametrica Кучера выразил свое недовольство, назвав Назарова "усатым тараканом" и задавшись вопросом, что тот "несет".
Назаров, проживающий во Франции, продолжает публиковать антироссийские стихи и прозу на своем YouTube-канале. После начала спецоперации на Украине Назаров был отстранен от работы в России и осел во Франции, где продолжает свои выступления.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?