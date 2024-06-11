"Дима, ты дебил?": Оскар Кучера назвал Дмитрия Назарова "усатым тараканом"

Оскар Кучера жестко раскритиковал Дмитрия Назарова за антироссийские высказывания

Актер Оскар Кучера подверг резкой критике звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова за его негативные высказывания о России, сделанные из-за границы.

Фото: инстаграм аккаунт Дмитрия Назарова

В интервью YouTube-каналу Metametrica Кучера выразил свое недовольство, назвав Назарова "усатым тараканом" и задавшись вопросом, что тот "несет".

Назаров, проживающий во Франции, продолжает публиковать антироссийские стихи и прозу на своем YouTube-канале. После начала спецоперации на Украине Назаров был отстранен от работы в России и осел во Франции, где продолжает свои выступления.