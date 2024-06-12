Альбина Джанабаева показала впервые ставшего дедом Валерия Меладзе

Джанабаева сделала селфи со счастливым дедом Валерием Меладзе

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поделилась красивой семейной фотографией с певцом Валерием Меладзе.

Фото: https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva by Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman

Певица Альбина Джанабаева опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с мужем, певцом Валерием Меладзе. Супружеская пара запечатлена на фоне какого-то стильного бара.

Снимок артистка сопроводила смайликами в виде красных сердец.

Подписчики звёздной пары принялись осыпать артистов комплиментами.

"Вы красивая пара. Дай Бог вам долгой и счастливой жизни"; "Ну красавцы же!"; "Счастья вашей семье", — писали фолловеры под постом звёзд.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе стал дедушкой. Внука артисту подарила его дочь от первого брака Софико.

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