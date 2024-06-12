Альбина Джанабаева показала впервые ставшего дедом Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева поделилась красивой семейной фотографией с певцом Валерием Меладзе.
Певица Альбина Джанабаева опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с мужем, певцом Валерием Меладзе. Супружеская пара запечатлена на фоне какого-то стильного бара.
Снимок артистка сопроводила смайликами в виде красных сердец.
Подписчики звёздной пары принялись осыпать артистов комплиментами.
"Вы красивая пара. Дай Бог вам долгой и счастливой жизни";
"Ну красавцы же!";
"Счастья вашей семье", — писали фолловеры под постом звёзд.
Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе стал дедушкой. Внука артисту подарила его дочь от первого брака Софико.
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