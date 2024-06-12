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Юлия Меньшова призналась, что у неё было много романов в бурной молодости: я была свободна и хороша собой

Юлия Меньшова призналась, что её молодость была бурной

1:01
Шоу-бизнес

Актриса, журналистка и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что в молодости она позволяла заводить себе немало романов.

Юлия Меньшова призналась, что её молодость была бурной
Фото: https://vk.com/samamenshova?ysclid=lxavbr86zj107575286&z=photo-211726961_457240782%2Fwall-211726961_71133 by ВК-аккаунт Юлии Меньшовой is licensed under public doman

Дочь оскароносного режиссёра Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой объяснила, что всегда чувствовала ответственность за честь семьи, поэтому старалась не творить "дичь".

Юлия Меньшова замужем за Игорем Гординым, с которым вырастила двоих детей. Репутация звезды безупречна, однако дочь знаменитых родителей призналась, что в молодости вовсе не была паинькой.

"У меня было очень много романов... Я себе не отказывала в удовольствии заводить отношения и встречаться с разными молодыми людьми, потому что я была свободна, прекрасна, хороша собой, чего я, кстати, не понимала достаточно долгое время", — рассказала Юлия в YouTube-шоу "Есть вопросики".

Она отметила, что многочисленные романы позволяли ей повысить свою самооценку.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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