Юлия Меньшова призналась, что у неё было много романов в бурной молодости: я была свободна и хороша собой

Актриса, журналистка и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что в молодости она позволяла заводить себе немало романов.
Дочь оскароносного режиссёра Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой объяснила, что всегда чувствовала ответственность за честь семьи, поэтому старалась не творить "дичь".
Юлия Меньшова замужем за Игорем Гординым, с которым вырастила двоих детей. Репутация звезды безупречна, однако дочь знаменитых родителей призналась, что в молодости вовсе не была паинькой.
"У меня было очень много романов... Я себе не отказывала в удовольствии заводить отношения и встречаться с разными молодыми людьми, потому что я была свободна, прекрасна, хороша собой, чего я, кстати, не понимала достаточно долгое время", — рассказала Юлия в YouTube-шоу "Есть вопросики".
Она отметила, что многочисленные романы позволяли ей повысить свою самооценку.
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