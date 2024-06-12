Певец Игорь Николаев хочет взыскать 1,5 млн рублей с блогера Карины Мурашкиной

Игорь Николаев требует крупную сумму денег с блогера Карины Мурашкиной

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Игорь Николаев обвинил блогера Карину Мурашкину в нарушении авторских прав.

Фото: https://vk.com/igornikolaev__music by ВК-аккаунт Игоря Николаева is licensed under public doman

Карина Мурашкина пожаловалась на певца Игоря Николаева, который, по её словам, требует у неё 1,5 миллиона рублей.

Блогер размещала на своём YouTube-канале короткие видео под хит Игоря Николаева "Выпьем за любовь".

"Вот так! Снимаешь контент. Популяризируешь артистов, а потом от тебя миллионы требуют. Это из-за него и его команды мне удалили YouTube, который я поднимала с колен 5 лет", — пожаловалась звезда Интернета.

Карина предупредила блогеров о том, что пользоваться творчеством российских артистов небезопасно.

Сам Игорь Николаев и его представители пока никак не комментировали сложившуюся ситуацию.

Карина Мурашкина — одна из участниц шоу Павла Воли, деятельность которой напоминает рубрику Аллы Михеевой в шоу "Вечерний Ургант".

Ранее сообщалось, что фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская требуют 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки Арины Персеговой.