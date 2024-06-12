Певец Игорь Николаев хочет взыскать 1,5 млн рублей с блогера Карины Мурашкиной

Певец Игорь Николаев обвинил блогера Карину Мурашкину в нарушении авторских прав.
Карина Мурашкина пожаловалась на певца Игоря Николаева, который, по её словам, требует у неё 1,5 миллиона рублей.
Блогер размещала на своём YouTube-канале короткие видео под хит Игоря Николаева "Выпьем за любовь".
"Вот так! Снимаешь контент. Популяризируешь артистов, а потом от тебя миллионы требуют. Это из-за него и его команды мне удалили YouTube, который я поднимала с колен 5 лет", — пожаловалась звезда Интернета.
Карина предупредила блогеров о том, что пользоваться творчеством российских артистов небезопасно.
Сам Игорь Николаев и его представители пока никак не комментировали сложившуюся ситуацию.
Карина Мурашкина — одна из участниц шоу Павла Воли, деятельность которой напоминает рубрику Аллы Михеевой в шоу "Вечерний Ургант".
Ранее сообщалось, что фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская требуют 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки Арины Персеговой.
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