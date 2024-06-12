Ксения Собчак высказалась о телефоне Павла Дурова за 16 тысяч рублей

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что основатель Telegram Павел Дуров пользуется самым непримечательным смартфоном.
Журналистку впечатлила информация о том, что всемирно известный программист и один из богатейших людей мира пользовался телефоном Samsung за 16 тыс. рублей.
Смартфон не выдержал жары Объединённых Арабских Эмиратов и буквально расплавился.
"Но вообще, создатель Telegram взял аппарат, чтобы лучше ощутить пользовательский опыт — у большинства из них именно такая модель", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Ранее Ксения Собчак выразила непонимание по поводу более чем скромного образа жизни Павла Дурова, который заявил, что не любит роскошную жизнь и довольствуется только самым необходимым.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?