Дизайнер Артемий Лебедев в бешенстве от изуродованного фасада здания РАНХиГС: "У меня трагедия"

Артемий Лебедев пожаловался на то, что фасад РАНХиГС с его дизайном изуродовали

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор по дизайну ВК Артемий Лебедев оскорблён до глубины души тем, что его великолепный дизайн фасада здания РАНХиГС изуродовали.

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия ЛЕбедева is licensed under public doman

Артемий Лебедев рассказал, что он со своей командой занимался шрифтовым оформлением фасадов РАНХиГС, однако его проект решили переделать.

"У меня трагедия", — признался дизайнер, в резких выражениях отругав тех, кто вмешался в его проект.

Он объяснил, что горе-дизайнеры не просто сделали своё уродство, а вмешались в то, что было сделано Лебедевым.

Он считает, что результат получился отвратительным.

"Они заменили несколько фамилий в угоду понимания текущего момента. И убрали Эзопа! Который сегодня особо опасен. Мы его специально на корешке вертикально написали, но это могут не так интерпретировать в наши дни", — написал Лебедев в "Инстаграме"* под фото с изменённым фасадом здания.

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