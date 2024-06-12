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Светлана Бондарчук в соцсетях показала фото с особенной дочерью Варварой

Светлана Бондарчук показала страдающую ДЦП дочь Варвару

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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук поделилась в социальных сетях снимком из семейного архива. На фото она запечатлена со своей особенной дочерью Варварой.

Светлана Бондарчук показала страдающую ДЦП дочь Варвару
Фото: https://www.instagram.com/a030aa/ by Инстаграм Светланы Бондарчук is licensed under public doman

Светлана Бондарчук опубликовала в социальных сетях фотографию с дочерью Варварой, которой сейчас уже 25 лет. Отец страдающей ДЦП Варвары — режиссёр Фёдор Бондарчук.

Светлана редко делится информацией о наследнице. В одном из интервью Бондарчук назвала дочь прекрасной девочкой, которая живёт своей удивительной жизнью. Она отметила, что её дочь окружают любящие люди, и у неё есть всё необходимое.

Воспитывать Варвару Светлане помогает няня, которая стала для девушки второй мамой.

Ранее политик Ирина Хакамада обратилась к своей особенной дочери Маше в день рождения девушки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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