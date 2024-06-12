Светлана Бондарчук в соцсетях показала фото с особенной дочерью Варварой

Светлана Бондарчук поделилась в социальных сетях снимком из семейного архива. На фото она запечатлена со своей особенной дочерью Варварой.
Светлана Бондарчук опубликовала в социальных сетях фотографию с дочерью Варварой, которой сейчас уже 25 лет. Отец страдающей ДЦП Варвары — режиссёр Фёдор Бондарчук.
Светлана редко делится информацией о наследнице. В одном из интервью Бондарчук назвала дочь прекрасной девочкой, которая живёт своей удивительной жизнью. Она отметила, что её дочь окружают любящие люди, и у неё есть всё необходимое.
Воспитывать Варвару Светлане помогает няня, которая стала для девушки второй мамой.
Ранее политик Ирина Хакамада обратилась к своей особенной дочери Маше в день рождения девушки.
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