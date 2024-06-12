Бывшая жена Валерия Меладзе показала кадры с новорождённым внуком и мужем дочери

Экс-супруга Валерия Меладзе показала фото с новорождённым внуком

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруга Валерия Меладзе, которая на днях стала бабушкой, поделилась трогательным семейным контентом из родильной палаты.

Фото: https://www.instagram.com/irinameladze_ by Инстаграм Ирины Меладзе is licensed under public doman

Ирина Меладзе поделилась в социальных сетях радостью по поводу прибавления в семействе. Новоиспечённая бабушка разместила в "Инстаграме"* фото крошечных ножек новорождённого внука. На следующих кадрах она показал счастливого отца, мужа её дочери Софико Меладзе.

"Напиться, поститься, кричать, обниматься и плакать, и тихо молиться, и спрятаться, и нарядиться… И всё это хочется одновременно. Жоржик-коржик, первый колокольчик! Троекратное: "Ура!" и слава Богу!" — эмоционально прокомментировала снимки Ирина.

Дочь Валерия Меладзе вышла замуж осенью 2022 года за топ-менеджера Савву Байбакова.

Ранее сообщалось, что Софико Меладзе рассекретила имя новорождённого сына.

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