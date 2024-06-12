Бывшая жена Валерия Меладзе показала кадры с новорождённым внуком и мужем дочери

Экс-супруга Валерия Меладзе, которая на днях стала бабушкой, поделилась трогательным семейным контентом из родильной палаты.
Ирина Меладзе поделилась в социальных сетях радостью по поводу прибавления в семействе. Новоиспечённая бабушка разместила в "Инстаграме"* фото крошечных ножек новорождённого внука. На следующих кадрах она показал счастливого отца, мужа её дочери Софико Меладзе.
"Напиться, поститься, кричать, обниматься и плакать, и тихо молиться, и спрятаться, и нарядиться… И всё это хочется одновременно. Жоржик-коржик, первый колокольчик! Троекратное: "Ура!" и слава Богу!" — эмоционально прокомментировала снимки Ирина.
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж осенью 2022 года за топ-менеджера Савву Байбакова.
Ранее сообщалось, что Софико Меладзе рассекретила имя новорождённого сына.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?