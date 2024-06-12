Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что целый месяц занимался спортом с переломами рёбер

У футболиста Дмитрия Тарасова медики диагностировали серьёзную травму.
Бывший муж Ольги Бузовой рассказал, что целый месяц не замечал того, что у него переломаны рёбра.
Спортсмен поделился в социальных сетях своим неожиданным открытием о состоянии своего здоровья.
"Правда, целый месяц тренировался и играл с переломом", — написал Дмитрий в соцсетях.
К своему посту футболист приложил справку из медицинского учреждения, которая гласит, что у него выявили переломы третьего и пятого ребра со смещением. К счастью, обломки рёбер, как следует из заключения врачей, не повредили лёгкие.
Ранее многодетная мать Анастасия Костенко показал всех своих детей от Дмитрия Тарасова на одном фото и пожаловалась на сложности семейной жизни.
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