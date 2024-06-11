Анастасия Волочкова объяснила, почему в новом интервью разговаривала шёпотом

Волочкова рассказала, что была вынуждена разговаривать шёпотом в новом интервью

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о необычном для неё формате интервью.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Волочкова отметила, что условием участия в новом интервью был шёпот. От звезды балета потребовали сбавить тембр голоса и прошептать все ответы на вопросы.

Такая особенность беседы практикуется на YouTube канале Гоши Карцева. Артистка объяснила, что привыкла разговаривать громким голосом, однако она нашла в таком формате общения нечто интересное.

"Зачастую, тихим шёпотом можно донести до людей больше, чем громким криком. Было интересно. Но я переживала", — объяснила знаменитость.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что опасается совершить ошибки своей матери при общении с возлюбленным дочери. Балерина упрекает родительницу в том, что она разрушила её отношения с миллиардером Сулейманом Керимовым.