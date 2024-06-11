Анастасия Волочкова объяснила, почему в новом интервью разговаривала шёпотом

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о необычном для неё формате интервью.
Волочкова отметила, что условием участия в новом интервью был шёпот. От звезды балета потребовали сбавить тембр голоса и прошептать все ответы на вопросы.
Такая особенность беседы практикуется на YouTube канале Гоши Карцева. Артистка объяснила, что привыкла разговаривать громким голосом, однако она нашла в таком формате общения нечто интересное.
"Зачастую, тихим шёпотом можно донести до людей больше, чем громким криком. Было интересно. Но я переживала", — объяснила знаменитость.
Ранее Анастасия Волочкова призналась, что опасается совершить ошибки своей матери при общении с возлюбленным дочери. Балерина упрекает родительницу в том, что она разрушила её отношения с миллиардером Сулейманом Керимовым.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?