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Общественники требуют запретить концерт в России экс-супруга Насти Ивлеевой рэпера Элджея

Общественники призывают запретить концерт рэпера Элджея в Новосибирске

0:43
Шоу-бизнес

Общественные активисты протестуют против выступления в Новосибирске бывшего мужа блогера Насти Ивлеевой рэпера Элджея.

Общественники призывают запретить концерт рэпера Элджея в Новосибирске
Фото: https://vk.com/sayonaraboy by ВК-аккаунт рэпера Элджея is licensed under public doman

Общественники ополчились на исполнителя хита "Розове вино". Активисты усмотрели в творчестве рэпера Элджея пропаганду запрещённых веществ.

Кампания против музыканта началась после того, как стало известно, что рэпер Элджей пополнит число артистов на фестивале в Новосибирске. Запланированным концертом рэпера недовольны активисты "Русской общины".

Ранее сообщалось, что скандально известный блогер Настя Ивлеева спровоцировала слухи о помолвке на открытии своего ресторана.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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