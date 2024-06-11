Общественники требуют запретить концерт в России экс-супруга Насти Ивлеевой рэпера Элджея

Общественные активисты протестуют против выступления в Новосибирске бывшего мужа блогера Насти Ивлеевой рэпера Элджея.
Общественники ополчились на исполнителя хита "Розове вино". Активисты усмотрели в творчестве рэпера Элджея пропаганду запрещённых веществ.
Кампания против музыканта началась после того, как стало известно, что рэпер Элджей пополнит число артистов на фестивале в Новосибирске. Запланированным концертом рэпера недовольны активисты "Русской общины".
Ранее сообщалось, что скандально известный блогер Настя Ивлеева спровоцировала слухи о помолвке на открытии своего ресторана.
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