Муж телеведущей Леры Кудрявцевой ответил на вопрос о разладе в их семье

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, заверил публику, что их семья воссоединилась.
Муж Леры Кудрявцевой объяснил любопытным, что об их семье не стоит переживать.
"Мы не ругались. У нас всё хорошо. Мы вместе", — объяснил спортсмен.
8 июня Кудрявцева и Макаров отметили 11 лет со дня бракосочетания.
Зимой телеведущая призналась, что в их семье не всё гладко. Кудрявцева отметила. что алкоголь — это зло. После того, как Макаров прошёл лечение в рехабе, супруги появились вместе на ТВ с дочкой Машей.
Ранее сообщалось, что счастливая Лера Кудрявцева сплясала со своим приехавшим из рехаба мужем и подругой Екатериной Гордон.
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