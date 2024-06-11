Муж телеведущей Леры Кудрявцевой ответил на вопрос о разладе в их семье

Муж Леры Кудрявцевой рассказал о благополучии в их семье

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, заверил публику, что их семья воссоединилась.

Фото: https://vk.com/id281184863 by ВК-аккаунт Игоря Макарова is licensed under public doman

Муж Леры Кудрявцевой объяснил любопытным, что об их семье не стоит переживать.

"Мы не ругались. У нас всё хорошо. Мы вместе", — объяснил спортсмен.

8 июня Кудрявцева и Макаров отметили 11 лет со дня бракосочетания.

Зимой телеведущая призналась, что в их семье не всё гладко. Кудрявцева отметила. что алкоголь — это зло. После того, как Макаров прошёл лечение в рехабе, супруги появились вместе на ТВ с дочкой Машей.

Ранее сообщалось, что счастливая Лера Кудрявцева сплясала со своим приехавшим из рехаба мужем и подругой Екатериной Гордон.