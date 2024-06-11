"Продал душу с потрохами" — Максим Галкин* оправдал убийства невинных палестинцев

Максим Галкин* вызвал волну возмущения из-за поддержки Израиля

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин*, пятый муж Аллы Пугачёвой, вызвал скандал, опубликовав кадры освобождения израильских военнопленных и рассыпавшись в комплиментах Израилю.

Фото: инстаграм аккаунт Максима Галкина

Он заявил, что гордится новой родиной и высоко ценит жизнь каждого гражданина. Эти слова вызвали волну возмущения у россиян, многие из которых обвинили его в лицемерии и оправдании убийств невинных палестинцев.

Ранее актёр Юрий Назаров назвал Пугачёву и Галкина* предателями, утверждая, что пара вынуждена экономить за границей. Министерство юстиции РФ включило Максима Галкина в список иностранных агентов.

* — признан иностранным агентом.