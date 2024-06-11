"Продал душу с потрохами" — Максим Галкин* оправдал убийства невинных палестинцев

Максим Галкин*, пятый муж Аллы Пугачёвой, вызвал скандал, опубликовав кадры освобождения израильских военнопленных и рассыпавшись в комплиментах Израилю.
Он заявил, что гордится новой родиной и высоко ценит жизнь каждого гражданина. Эти слова вызвали волну возмущения у россиян, многие из которых обвинили его в лицемерии и оправдании убийств невинных палестинцев.
Ранее актёр Юрий Назаров назвал Пугачёву и Галкина* предателями, утверждая, что пара вынуждена экономить за границей. Министерство юстиции РФ включило Максима Галкина в список иностранных агентов.
* — признан иностранным агентом.
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