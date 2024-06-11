"Пугачева вернулась к концертам из-за нужды в деньгах?" — пранкер разоблачает директора певицы

Алла Пугачёва готова выступать за рубежом: слухи о финансовых трудностях

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По слухам, Алла Пугачева испытывает финансовые трудности за границей, что заставило 75-летнюю певицу снова записывать песни и давать частные концерты.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Пранкер Сорян позвонил Александру Запорожцу, представившемуся директором Пугачевой, и предложил выступить на дне рождения российского инвестора в Турции за 100 млн рублей. Неожиданно, директор не отказался сразу, что вызвало предположения о нехватке денег у Пугачевой.

В официальном комментарии Елена Чупракова, реальный директор певицы, опровергла информацию о Запорожце. Тем временем, из-за жары на Кипре, Пугачева планирует переезд в Юрмалу.